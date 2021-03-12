Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым вопросы Нагорного Карабаха

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба Кремля.
В ходе переговоров, которые продолжались 11 и 12 марта, представители трех стран подчеркнули, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.
"С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной", – говорится в сообщении.
Также были рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей. Уточняется, что Алиев и Пашинян высоко оценили деятельность российских миротворцев.
Кроме того, в беседе затрагивались вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
Ранее Путин, Пашинян и Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха. Глава РФ подчеркнул, что реализация достигнутых на встрече договоренностей пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Он отметил, что планируются конкретные шаги по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.
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