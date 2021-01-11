Путин сообщил, что РФ дорожит партнерскими отношениями с Баку и Ереваном

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Владимир Путин сообщил, что РФ дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном. Об этом он сказал в ходе трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николой Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Владимир Путин поблагодарил участников встречи за приезд в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

"Я признателен за ваш отклик на предложение совместного обсуждения реализации нашего трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху и дальнейших шагов по преодолению имеющихся проблем. Россия очень дорожит отношениями, которые связывают наши народы. Именно поэтому мы с особой тревогой следили за конфликтом и переживали за судьбы людей", – отметил он.

Российский лидер также заявил, что посреднические усилия россиян были направлены на устойчивое прекращение огня в Карабахе. Кроме того, по его словам, трехстороннее соглашение последовательно реализуется.

Также Путин отметил, что Россия придерживалась принципов Минской группы во всех своих действиях по Карабаху. Нынешнюю обстановку в регионе он оценил как спокойную.

"Нами делается многое для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. В Карабах с 14 ноября уже вернулись 48 тысяч человек", – добавил Путин.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.