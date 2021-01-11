Встреча Путина, Пашиняна и Алиева начнется через несколько часов

Фото: kremlin.ru

Через несколько часов в Москве начнется трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщила пресс-секретарь армянского премьерa Мане Геворкян.

"Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву. Через несколько часов начнется трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. По итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз", – написала она в Facebook.

Как сообщалось, главы государств рассмотрят ход урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и обсудят дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Также планируется рассмотреть вопросы разблокирования и торговли транспортных и торгово-экономических связей. Кроме того, особое внимание на трехсторонних переговорах уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших районов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.