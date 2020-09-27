Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении

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Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Как говорится на сайте ведомства, огонь велся из минометов и крупнокалиберного оружия. При этом утверждается, что есть убитые и раненые среди гражданского населения.

Кроме того, сообщается, что подразделения азербайджанской армии "предпринимают ответные меры с целью пресечения провокации противника".

Азербайджан ежедневно публикует заявления о нарушении прекращения огня со стороны Армении, однако об ответных мерах и погибших ранее не сообщалось.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также написал в Facebook об обстрелах Степанакерта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Facebook, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха, однако "армия обороны удачно справляется с ситуацией".

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных и 11 раненых, включая одного мирного жителя.

В Баку сообщали, что конфликт начался из-за нарушения армянскими военными режима прекращения огня и обстрела азербайджанских позиций с помощью артиллерийских установок.

Ереван заявил, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт Армении. В МИД РФ указали, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации.