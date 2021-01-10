Путин, Пашинян и Алиев рассмотрят ход урегулирования в Карабахе 11 января

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян рассмотрят ход урегулирования в Нагорном Карабахе 11 января.

Об этом сообщили на сайте Кремля. Отмечается, что планируется обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Кроме того, особое внимание на трехсторонних переговорах уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших районов.

Также планируется рассмотреть вопросы разблокирования и торговли транспортных и торгово-экономических связей.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.