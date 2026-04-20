Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину без определенного места жительства, совершившего разбойное нападение на аптеку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Отмечается, что злоумышленник использовал для угроз сотруднице аптеки игрушечный пистолет. Он потребовал отдать ему перевязочные материалы.

Получив сигнал тревоги, полицейские незамедлительно передали ориентировку с приметами подозреваемого всем наружным нарядам. Вскоре 36-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мужчина с кирпичом ограбил аптеку на юго-востоке Москвы. Он разбил стеклянную перегородку на кассе и потребовал деньги. Сотрудница отдала всю выручку, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции установили личность грабителя в течение нескольких часов. Им оказался 27-летний житель Владимирской области. Вскоре он был задержан.