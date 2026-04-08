Мужчина с кирпичом ограбил аптеку на юго-востоке Москвы

Мужчина совершил налет на аптеку в районе Люблино в Москве. В качестве оружия он использовал кирпич, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Все случилось на улице Судакова. Злоумышленник, притворившись покупателем, зашел в фармацевтический магазин, достал из-под куртки стройматериал и разбил стеклянную перегородку на кассе.

Не выпуская кирпич из рук и угрожая расправой, мужчина потребовал деньги. Испуганная фармацевт отдала всю выручку, после чего налетчик скрылся с места преступления.

Установить личность грабителя удалось в течение нескольких часов. Им оказался 27-летний житель Владимирской области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Теперь в рамках возбужденного дела по статье о разбое ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее другой приезжий был задержан московскими правоохранителями за попытку вскрыть банкомат с помощью ледоруба. В этот момент в аппарате находилось почти 4 миллиона рублей.

Потерпев неудачу, 47-летний гражданин иностранного государства покинул место происшествия, однако был пойман по горячим следам на площади Тверская Застава. Против него открыли производство по статьям о приготовлении к преступлению и краже.

