08 апреля, 12:28

Столичные кладбища подготовили к посещениям в Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Подготовка 136 кладбищ к массовым посещениям в период Пасхи завершилась в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пасхальные праздники в этом году начались 5 апреля – Вербное воскресенье. Сама Пасха пройдет 12 апреля, Красная горка – 19 апреля, Радоница – 21 апреля.

Кладбища после зимы приводили в порядок сотрудники ГБУ "Ритуал". Они уделили внимание входным группам и фасадам зданий, провели ремонт ограждений, калиток и ворот, а также указателей.

В пасхальные праздники всем посетителям предоставят бесплатный инвентарь, песок и мусорные пакеты. Всего закуплено свыше 2,4 миллиона пакетов и 8,5 тысячи кубометров песка.

Также каждый год в эти дни до кладбищ курсируют бесплатные экспресс-маршруты. Отправляются автобусы от станций метрополитена и МЦД. Информация о них содержится на Едином транспортном портале.

Кроме того, на территориях 16 самых больших кладбищ каждый день работает бесплатный транспорт для быстрого перемещения. Во время массовых посещений они будут перевозить людей каждые 10–20 минут.

Перевозка осуществляется на Бутовском, Котляковском, Востряковском (Центральном и Северном), Николо-Архангельском, Щербинском, Химкинском, Перепечинском, Кузьминском, Троекуровском, Домодедовском, Митинском, Долгопрудненском кладбищах, а также кладбищах Хованского некрополя.

Ранее сообщалось, что ЦППК назначит дополнительные остановки для пригородных поездов на Пасху. Ряд составов будет делать дополнительные остановки на станциях, расположенных рядом с храмами и мемориальными местами.

На станции метро "Трубная" в Москве разместили тематические элементы к Пасхе

Читайте также


Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

