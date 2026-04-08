Столичные кладбища подготовили к посещениям в Пасху

Подготовка 136 кладбищ к массовым посещениям в период Пасхи завершилась в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пасхальные праздники в этом году начались 5 апреля – Вербное воскресенье. Сама Пасха пройдет 12 апреля, Красная горка – 19 апреля, Радоница – 21 апреля.

Кладбища после зимы приводили в порядок сотрудники ГБУ "Ритуал". Они уделили внимание входным группам и фасадам зданий, провели ремонт ограждений, калиток и ворот, а также указателей.

В пасхальные праздники всем посетителям предоставят бесплатный инвентарь, песок и мусорные пакеты. Всего закуплено свыше 2,4 миллиона пакетов и 8,5 тысячи кубометров песка.

Также каждый год в эти дни до кладбищ курсируют бесплатные экспресс-маршруты. Отправляются автобусы от станций метрополитена и МЦД. Информация о них содержится на Едином транспортном портале.

Кроме того, на территориях 16 самых больших кладбищ каждый день работает бесплатный транспорт для быстрого перемещения. Во время массовых посещений они будут перевозить людей каждые 10–20 минут.

Перевозка осуществляется на Бутовском, Котляковском, Востряковском (Центральном и Северном), Николо-Архангельском, Щербинском, Химкинском, Перепечинском, Кузьминском, Троекуровском, Домодедовском, Митинском, Долгопрудненском кладбищах, а также кладбищах Хованского некрополя.

Ранее сообщалось, что ЦППК назначит дополнительные остановки для пригородных поездов на Пасху. Ряд составов будет делать дополнительные остановки на станциях, расположенных рядом с храмами и мемориальными местами.

