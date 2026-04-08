Хуснуллин заявил о катастрофической нехватке кадров в строительстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Вице-премьер Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" заявил о катастрофической нехватке кадров в области строительства, передает РИА Новости.

В связи с этим Хуснуллин отметил, что на первый план выходит увеличение производительности труда. По его словам, до 2030 года в стране нужно нарастить этот показатель в сфере строительства на 22%.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рабочие профессии в России обретают все большую популярность, в том числе среди молодежи. Парламентарий сослался на данные экспертных сообществ и кадровых агентств, согласно которым в 2025 году самыми востребованными вакансиями на сайтах по поиску работы стали должности на заводах, в агропромышленном комплексе, строительстве, добыче и ремонте.

Всего же, как отметил спикер ГД, спрос на специалистов со средним профессиональным образованием (СПО) вырос на 13%. Как отметил Минтруд, в рейтинг наиболее востребованных профессий входят сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, водители грузового или специального автомобиля.

