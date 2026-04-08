"Известия": погибшая на западе Москвы женщина могла состоять в секте

Фото: телеграм-канал SHOT

Погибшая 35-летняя жена самарского бизнесмена, чье тело с колото-резаными ранами было найдено на западе Москвы, могла состоять в секте. Таким мнением в беседе с газетой "Известия" поделилась ее сестра Альбина.

В качестве обоснования своего предположения собеседница издания указала на увлечение родственницей эзотерикой. В частности, погибшая заявляла, что бога не существует, и призывала сестер "очистить свои души".

Также Альбина выразила уверенность в том, что от лица погибшей действовали мошенники, поскольку незадолго до смерти она обращалась за финансовой помощью к своим родственникам. Причем в сообщениях был использован жаргон, не характерный для нее.

"Она регулярно просила от 20 тысяч до 30 тысяч рублей на анализы, говорила, что болеет. И когда мы с сестрой пытались ей позвонить, спросить, действительно ли она просит деньги, – мало ли, это мошенники какие-то, – то она трубку никогда не брала. Мы скинули ей 20 тысяч рублей, карту сразу же заблокировали. Сказали: мошеннические действия были проведены", – объяснила женщина.

Вместе с тем Альбина рассказала и о 57-летнем супруге родственницы. По ее словам, он был очень добрым и не проявлял агрессии.

"Это был его второй брак, детей у них не было", – добавила она.

Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили у дома на улице Лобачевского утром в среду, 8 апреля. Следователи зафиксировали на туловище признаки насильственной смерти, в том числе множественные колото-резаные раны. По факту произошедшего была инициирована доследственная проверка.

При этом СМИ предположили, что женщина могла совершить самоубийство, поскольку дверь в ее квартиру была заперта изнутри, а ее супруг вышел из дома примерно за час до случившегося.