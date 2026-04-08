08 апреля, 14:55

Происшествия

Контрабанду кубинских сигар и сигарет пресекли шереметьевские таможенники

Фото: ФТС

Контрабанда сигар и сигарет пресечена в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Продукцию попытался незаконно ввезти в страну 62-летний иностранец, прибывший из кубинского города Гавана. Его остановили на "зеленом" коридоре. В результате таможенники обнаружили в двух рюкзаках и чемодане дорогие табачные изделия: 225 кубинских сигар СОНІВА и 70 пачек сигарет H. Upmann 1844 и H. Upmann Selecto.

Общая стоимость ввезенных в Россию товаров составила около 2,2 миллиона рублей. Сам мужчина заявил, что прилетел к другу и привез табачные изделия ему в подарок. При этом о таможенных правилах он не знал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Иностранцу грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее в Подмосковье таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Европы, стоимость которой на черном рынке составляет около 51 миллиона рублей. Запрещенные вещества были доставлены из Польши через Белоруссию в фуре под видом строительных материалов.

Груз сначала хранился в ангаре в Подольске, после чего его отправили через службу доставки на север Подмосковья. В ходе операции правоохранители вышли на 32-летнего россиянина, ранее судимого за наркоторговлю. Он был задержан при получении партии. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

