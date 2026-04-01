Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 18:25

Происшествия

Таможенники в Подмосковье изъяли партию наркотиков из Европы на 51 млн рублей

Фото: пресс-служба ФТС России

В Подмосковье таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Европы, стоимость которой на черном рынке составляет около 51 миллиона рублей. Из незаконного оборота изъяли 15 килограммов брефедрона и 6 килограммом гашиша, сообщила пресс-служба ФТС России.

Брефедрон доставили из Польши через Белоруссию в фуре под видом строительных материалов – запрещенное вещество спрятали в виде свертков в ведрах со шпаклевкой. Груз сначала хранился в ангаре в Подольске, после чего его отправили через службу доставки на север Подмосковья.

В ходе операции правоохранители вышли на 32-летнего россиянина, ранее судимого за наркоторговлю. Он был задержан при получении партии. Во время обыска его автомобиля в спинке заднего сиденья обнаружили еще 6 пакетов гашиша.

Злоумышленник признался, что заказал наркотики в Испании через даркнет и планировал распространять их через закладки в Москве и области.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее оперативники уголовного розыска Пресненского района Москвы задержали группу подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере и изъяли у них более 5 килограммов каннабиса.

Среди задержанных оказались двое москвичей 2000 и 2003 годов рождения, а также иностранец 1998 года рождения. Фигуранты заключены под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы.

происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика