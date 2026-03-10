Форма поиска по сайту

10 марта, 13:44

Происшествия

Таможенники в Домодедово изъяли наркотики у пассажира из Индии

Фото: customs.gov.ru

В аэропорту Домодедово таможенники задержали 51-летнего пассажира с наркотиками, прибывшего из Индии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни.

Таможня авиагавани сообщила, что мужчина летел транзитом через ОАЭ. В двух его рюкзаках обнаружили капсулы и таблетки. Экспертиза показала, что в багаже находились прегабалин (28,71 грамма), диметилтриптамин (4,15 грамма) и ЛСД (0,29 грамма).

Мужчина заявил, что не помнит, как запрещенные вещества оказались в его вещах, и признался, что знаком с таможенными правилами лишь частично. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.

Ранее сообщалось, что служебная собака по кличке Шерлок нашла каннабис в багаже у пассажира в Домодедово. Россиянин прибыл из Коломбо в Москву транзитом через Шарджу. В кармане его джинсов был найден пакет с содержимым растительного происхождения и пластмассовый тубус со следами аналогичного вещества.

