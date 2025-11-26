26 ноября, 18:57Шоу-бизнес
Суд назначил актрисе Тарасовой 3 года условно по делу о наркотиках
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Домодедовский городской суд приговорил российскую актрису Аглаю Тарасову к 3 годам условно по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, инстанция назначила ей штраф в размере 200 тысяч рублей. Во время условного срока актриса должна будет раз в месяц отмечаться в специализированном органе и уведомлять его при намерении сменить место жительства.
Актрису задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. Она прилетела из Израиля с чемоданом и ручной кладью, в которых таможенники обнаружили 0,38 грамма запрещенных веществ.
В результате против артистки было возбуждено уголовное дело, затем ей предъявили обвинение. На тот момент суд избрал Тарасовой запрет определенных действий.
При этом свою вину актриса признала и раскаялась в содеянном. Она объяснила, что не знала точный состав веществ, которые провозила. Прокурор требовал приговорить Тарасову к 3 годам и 6 месяцам условного лишения свободы.
Задержанная Аглая Тарасова раскаялась в попытке провезти наркотики в Россию