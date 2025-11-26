Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 18:57

Шоу-бизнес

Суд назначил актрисе Тарасовой 3 года условно по делу о наркотиках

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Домодедовский городской суд приговорил российскую актрису Аглаю Тарасову к 3 годам условно по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, инстанция назначила ей штраф в размере 200 тысяч рублей. Во время условного срока актриса должна будет раз в месяц отмечаться в специализированном органе и уведомлять его при намерении сменить место жительства.

Актрису задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. Она прилетела из Израиля с чемоданом и ручной кладью, в которых таможенники обнаружили 0,38 грамма запрещенных веществ.

В результате против артистки было возбуждено уголовное дело, затем ей предъявили обвинение. На тот момент суд избрал Тарасовой запрет определенных действий.

При этом свою вину актриса признала и раскаялась в содеянном. Она объяснила, что не знала точный состав веществ, которые провозила. Прокурор требовал приговорить Тарасову к 3 годам и 6 месяцам условного лишения свободы.

Задержанная Аглая Тарасова раскаялась в попытке провезти наркотики в Россию

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика