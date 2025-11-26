26 ноября, 16:43Шоу-бизнес
Актриса Тарасова пожертвовала 200 тыс руб на борьбу с наркотиками
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина
Адвокат российской актрисы Аглаи Тарасовой рассказал, что его подзащитная перевела 200 тысяч рублей в благотворительный фонд "Защити детей от наркотиков". Его слова из зала Домодедовского городского суда передает ТАСС.
Он подчеркнул, что речь идет про поддержку проведения антинаркотических профилактических бесед и лечения зависимых от употребления наркотических веществ.
Сама Тарасова в суде сообщила, что не знала точный состав веществ, которые провозила в багаже. Несмотря на это, она предположила, что там могла быть небольшая концентрация каннабиса.
При этом актриса указала, что в Израиле данные вещества являются легальными и находятся в открытом доступе. Тарасова вновь раскаялась и выразила сожаление по поводу произошедшего.
О задержании актрисы в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября. В ее багаже после прилета из Израиля было обнаружено 0,38 грамма запрещенных веществ.
По факту произошедшего возбуждено дело о контрабанде наркотиков. Тарасовой предъявили обвинение, в рамках которого ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.
Суд избрал актрисе запрет определенных действий, который будет действовать до 24 января 2026 года. Тарасова, сдав все загранпаспорта, заявила, что не планирует уезжать из России.
