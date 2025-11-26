Форма поиска по сайту

26 ноября, 16:43

Шоу-бизнес

Актриса Тарасова пожертвовала 200 тыс руб на борьбу с наркотиками

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Адвокат российской актрисы Аглаи Тарасовой рассказал, что его подзащитная перевела 200 тысяч рублей в благотворительный фонд "Защити детей от наркотиков". Его слова из зала Домодедовского городского суда передает ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет про поддержку проведения антинаркотических профилактических бесед и лечения зависимых от употребления наркотических веществ.

Сама Тарасова в суде сообщила, что не знала точный состав веществ, которые провозила в багаже. Несмотря на это, она предположила, что там могла быть небольшая концентрация каннабиса.

При этом актриса указала, что в Израиле данные вещества являются легальными и находятся в открытом доступе. Тарасова вновь раскаялась и выразила сожаление по поводу произошедшего.

О задержании актрисы в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября. В ее багаже после прилета из Израиля было обнаружено 0,38 грамма запрещенных веществ.

По факту произошедшего возбуждено дело о контрабанде наркотиков. Тарасовой предъявили обвинение, в рамках которого ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

Суд избрал актрисе запрет определенных действий, который будет действовать до 24 января 2026 года. Тарасова, сдав все загранпаспорта, заявила, что не планирует уезжать из России.

Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой

