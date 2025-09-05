Суд избрал актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Домодедовский суд в Подмосковье избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Ее освободили из-под стражи в зале суда.

В частности, до 3 ноября артистке нельзя будет покидать свое жилище с в период с 00:00 до 06:00, общаться со свидетелями, а также использовать телефон и интернет. Исключением могут стать необходимость в вызове экстренных служб и контакты с контролирующими органами и следователем.

Таким образом судья отклонила ходатайство следствия о домашнем аресте.

При этом отмечается, что во время заседания Тарасова находилась в так называемом аквариуме – месте временного пребывания задержанных, куда обычно заводят фигурантов, которых просят заключить под стражу.

В ходе судебного заседания Тарасова призналась, что совершила большую ошибку и раскаивается в содеянном. Она также просила судью заменить домашний арест на запрет определенных действий.

О задержании актрисы в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября. Предварительно, она прилетела из Израиля за несколько дней до этого с чемоданом и ручной кладью. Таможенники остановили девушку для досмотра и нашли у нее 0,38 грамма запрещенных веществ.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков, Тарасовой предъявили соответствующее обвинение. Актрисе грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.