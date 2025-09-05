Адвокат Бурков: вес перевозимого наркотика не смягчит наказание для актрисы Тарасовой

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Вес перевозимого наркотика не смягчит наказание для актрисы Аглаи Тарасовой, рассказал Москве 24 адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

Он объяснил, что актрисе вменяют статью 229.1 УК РФ о контрабанде наркотических средств. В соответствии с ней размер перевозимого вещества не имеет значения.

"Здесь играет роль сам факт перемещения наркотических средств через границу Евразийского экономического союза либо через государственную границу Российской Федерации. Начиная со второй части статьи, тяжесть наказания увеличивается в том числе в зависимости от размера перевезенного вещества", – подчеркнул адвокат.

При этом, если бы речь шла о хранении, актрисе бы не грозила уголовная ответственность, так как вес запрещенного вещества меньше установленного постановлением правительства. В таком случае Тарасовой грозила бы административная ответственность по статье "Незаконный оборот наркотических средств".

О задержании актрисы в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября. По предварительным данным, у нее нашли масло гашиша.

СМИ уточнили, что Тарасова прилетела из Израиля несколько дней назад с чемоданом и ручной кладью. Таможенники остановили ее для осмотра и обнаружили жидкость, которая вызывала подозрение. В результате у Тарасовой оказалось 0,38 грамма наркотиков.

Ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

