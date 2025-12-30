Кинопарк "Москино" и компания-застройщик собрали помощь для бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кинопарк "Москино" и автономная некоммерческая организация "ОСВ" передали гуманитарную помощь бойцам в зону СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Военнослужащим передали технику, дизельные и бензиновые генераторы, автомобили повышенной проходимости и квадрокоптеры. Помогать бойцам планируют ежемесячно до мая 2026 года", – уточнили в "Москино".

В пресс-службе кинопарка рассказали, что сотрудники некоммерческой организации начали поддерживать военнослужащих в октябре 2022 года. С того времени помощь оказывают отряду спецназа "Ахмат" и 90-й гвардейской танковой дивизии 2-й армии. Кроме того, добровольцы помогли обустроить штаб Центра специального назначения "Барс-Сармат". А за 3 года волонтеры передали в зону спецоперации порядка 27 машин.

Ранее волонтеры из Отрадного в рамках проекта "Зима в Москве" собрали и отправили в зону СВО более 1 тысячи маскировочных сетей и несколько десятков тысяч продуктовых наборов. Бойцы получили средства защиты, открытки с поздравлениями, чайные наборы и сладости.