Новости

Новости

04 марта, 14:20

Транспорт

Ограничения движения сняли в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения движения сняли в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Движение открыто, например, на улице Тверской и Житной, а также на Новоарбатском мосту. Кроме того, водители могут проехать по Новинскому бульвару и Кремлевской набережной.

Помимо этого, ограничения сняты с улицы Знаменки и на Ленинском проспекте в районе Калужской площади по направлению в центр. Также проехать можно и на улице Волхонке.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничено на участке дороги Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе станции метро "Ботанический сад" в ночное время до 20 апреля. Запрет действует с 23:00 до 05:00.

Меры связаны с проведением строительных работ и касаются участка дороги на Московском скоростном диаметре (МСД), где для движения недоступна одна полоса.

Движение в центре Москвы локально ограничат 4 марта

