Священник Береговой: использовать крест как элемент декора недопустимо

Использовать крест как элемент декора или модное украшение недопустимо, но есть исключения. Об этом в беседе с RT заявил православный священник Владислав Береговой.

Он подчеркнул, что крест не аксессуар, а символ веры и верности Христу. Это напоминание о необходимости "нести крест своей жизни с верой распятого на нем", добавил священник.

При этом он допустил изображение креста на одежде, но только если это осознанное свидетельство веры, а не модный тренд. По его словам, это может выглядеть красиво, однако смысл должен оставаться религиозным.

"Сейчас появилось достаточно много брендов, которые изображают на своей одежде кресты, но с той целью, чтобы показать, что тот, кто носит эту одежду, – православный христианин", – подчеркнул Береговой.

Он уточнил, что в таком случае символ уместно располагать выше груди – ближе к сердцу. При этом изображение креста ниже пояса, например на джинсах, а также ношение сережек такой формы священник назвал недопустимым.

Если человек носил подобные вещи по незнанию, то он может покаяться на исповеди. Однако вот сознательное использование креста ради эпатажа и привлечения внимания священник назвал тяжелым грехом.

Отдельно Береговой прокомментировал обувь с крестообразным рисунком на подошве. По его словам, если речь идет не о христианском символе, а о геометрическом элементе, то повода для осуждения нет.

"Не надо видеть православный крест там, где его нет. Если изначально что-то вам крест напоминает, но производителем одежды не позиционируется как православный крест, то можно спокойно носить", – отметил собеседник издания.

