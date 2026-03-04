Форма поиска по сайту

04 марта, 17:22

Экономика

В "Руспродсоюзе" заявили, что ситуация в Иране не скажется на поставках огурцов в РФ

Фото: depositphotos/yelenayemchuk

Ситуация с Ираном и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке не скажется на поставках огурцов в РФ, заявил зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов в беседе с RT.

Специалист напомнил, что Исламская Республика поставляет в Россию ряд овощей, особенно огурцы в зимний период. Но в то же время самообеспеченность огурцами в РФ находится на высоком уровне (94%), а общий объем импорта незначителен и не способен оказать существенного влияния на рынок.

Кроме того, происходящее с Ираном также никак не отразится на стоимости огурцов в РФ, указал эксперт Илья Березнюк. По его оценкам, доля импорта иранских огурцов составляет всего 1% от общего импорта огурцов в страну. При этом с наступлением весны начнет увеличиваться сезонное предложение, что приведет к снижению цены.

"У наших ретейлеров выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет при необходимости оперативно перераспределять необходимые объемы той или иной продукции и также оперативно заменять поставщиков", – указал Березнюк.

С конца декабря 2025 года по 2 февраля 2026 года стоимость огурцов в России выросла на 43%. Это заставило депутатов ГД попросить ФАС проверить резкий рост цен на овощи. Парламентарии указывали, что огурцы стали дороже некоторых экзотических фруктов. Позже, 17–24 февраля, стоимость огурцов опустилась на 3,8%. Это стало первым снижением цены на этот продукт с осени 2025 года.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тегеран, в свою очередь, атаковал еврейское государство и американские военные объекты в регионе.

экономикаеда

