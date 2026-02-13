Россия увеличила импорт огурцов на 18,3% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия с начала этого года увеличила импорт огурцов на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом ТАСС заявили в Россельхознадзоре.

"По данным ФГИС "Аргус-фито", по состоянию на 8 февраля 2026 года Россией импортировано 14,6 тысячи тонн огурцов, что на 18,3% больше объема аналогичного периода 2025 года, когда было ввезено более 12,3 тысячи тонн", – говорится в сообщении службы.

За указанный период основные поставки были из Ирана (около 6,3 тысячи тонн), Китая (более 3 тысяч тонн) и Турции (свыше 1,8 тысячи тонн). При этом в 6,4 раза выросли закупки из Белоруссии – почти 1,4 тысячи тонн. Всего в прошлом году РФ импортировала порядка 69,6 тысячи тонн огурцов, что на 7,8% превышает объем 2024-го.

По информации Росстата, с конца декабря 2025 года по 2 февраля 2026-го стоимость огурцов в стране увеличилась на 43%, а за неделю с 3 по 9 февраля – на 5,2%. В связи с этим депутат Госдумы Анатолий Выборный попросил ФАС проверить ситуацию с резким скачком цен.