Акция ко Дню книгодарения пройдет 14 февраля в Парке Горького

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Парке Горького 14 февраля пройдет акция ко Дню книгодарения, в рамках которой все желающие смогут принести книги и бесплатно посетить каток у арки главного входа. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Акцию проведут совместно с благотворительным фонд "Старость в радость". С 09:30 до 22:30 участники должны принести в инфоцентр парка новую или прочитанную книгу в хорошем состоянии. Взамен организаторы мероприятия выдадут браслет на бесплатный прокат коньков и посещение катка.

Для приема подойдут исторические и женские романы, современные детективы, классические произведения и лирика. Все собранные книги передадут в фонд и направят в дома престарелых.

Для участников акции будут доступны четыре дневных сеанса катания: с 09:30 до 11:00, с 11:30 до 13:00, с 13:30 до 15:00, с 15:30 до 17:00. Также гостям мероприятия удастся посетить вечерний сеанс с 21:30 до 23:00. Одновременно на катке смогут находиться до 300 человек.

Фонд помогает пожилым людям и людям с инвалидностью по всей стране с 2011 года, оказывая медицинскую, бытовую и психологическую поддержку. Акция пройдет в рамках городских культурных мероприятий в Москве.

Между тем 14 февраля на ВДНХ пройдет массовый забег на коньках "Московские молнии". Для участников запланированы любительские забеги, спортивные конкурсы, лотереи и викторины. Посетить мероприятие можно по билетам на каток ВДНХ, само участие в соревнованиях бесплатное.