Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 09:29

Спорт

Фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Массовый забег на коньках "Московские молнии" состоится на катке ВДНХ 14 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках фестиваля проведут любительские забеги, спортивные конкурсы, лотереи и викторины. Также пройдет забег профессионалов вокруг фонтана "Дружба народов" и музыкальные и танцевальные выступления артистов.

Участников забегов разделят на несколько возрастных групп. Спринтерские соревнования пройдут с 12:00 до 13:30 и с 18:00 до 19:00.

Попасть на мероприятие можно будет по билетам на каток ВДНХ. Само участие в соревнованиях бесплатное, без предварительной регистрации.

Кроме того, с 13 по 15 февраля состоится фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова – 2026". Мероприятие пройдет в олимпийском комплексе "Лужники".

Фестиваль организуют в рамках проекта "Зима в Москве". Откроют спортивное событие старты "Гонка Легкова. Скорость". Главные старты пройдут 14 февраля. Это "Гонка Легкова. Любители" на дистанции 10 километров и "Гонка Легкова. Профессионалы".

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
спортгород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика