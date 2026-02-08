Фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Массовый забег на коньках "Московские молнии" состоится на катке ВДНХ 14 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках фестиваля проведут любительские забеги, спортивные конкурсы, лотереи и викторины. Также пройдет забег профессионалов вокруг фонтана "Дружба народов" и музыкальные и танцевальные выступления артистов.

Участников забегов разделят на несколько возрастных групп. Спринтерские соревнования пройдут с 12:00 до 13:30 и с 18:00 до 19:00.

Попасть на мероприятие можно будет по билетам на каток ВДНХ. Само участие в соревнованиях бесплатное, без предварительной регистрации.

Кроме того, с 13 по 15 февраля состоится фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова – 2026". Мероприятие пройдет в олимпийском комплексе "Лужники".

Фестиваль организуют в рамках проекта "Зима в Москве". Откроют спортивное событие старты "Гонка Легкова. Скорость". Главные старты пройдут 14 февраля. Это "Гонка Легкова. Любители" на дистанции 10 километров и "Гонка Легкова. Профессионалы".