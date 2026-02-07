Форма поиска по сайту

07 февраля, 10:03

Спорт

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки на катках и лыжных трассах столицы

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи могут посетить бесплатные тренировки на городских катках и лыжных трассах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В День зимних видов спорта, 7 февраля, горожанам напомнили, что в Москве есть вся необходимая инфраструктура для тренировок. Бесплатно можно заняться хоккеем, фигурным катанием и конькобежным спортом. Тренировки проходят в том числе в рамках проекта "Мой спортивный район" во дворах и парках, а также на фестивальных площадках.

Например, в "Лужниках" для любителей спорта до 1 марта открыта лыжно-биатлонная трасса, длина которой составляет три километра. На лыжне и стрельбище занятия проводят профессиональные инструкторы. Можно принять участие в мастер-классах по биатлону и лыжным гонкам.

Также на территории олимпийского комплекса "Лужники" можно посетить открытый этой зимой новый мультимедийный каток, общая площадь которого составляет 16,5 тысячи квадратных метров. Там же есть и Южный каток, где проходят тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" и мастер-классы известных фигуристов. Также профессиональные спортсмены ждут гостей на катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса (КСК) "Битца".

В учреждениях Москомспорта доступны занятия по керлингу, фигурному катанию, лыжным гонкам, хоккею, биатлону, горнолыжному и конькобежному спорту. Тренировки проводят центр спорта и образования "Самбо-70", Московская горнолыжная академия, Московская академия хоккея, физкультурно-спортивное объединение "Юность Москвы", комплексная спортивная школа "Зеленоград", Московская академия фигурного катания на коньках, комплексная спортивная школа "Новая Москва", Московская академия лыжных гонок и биатлона, комплексная спортивная школа олимпийского резерва "Запад" и Московская академия зимних видов спорта.

Ранее сообщалось, что жители и гости столицы могут посетить ежедневные мастер-классы и эстафеты на льду, которые проводят на Северном речном вокзале. Спортивные эстафеты и зарядку можно застать на катке с 11:00 до 14:00. Мастер-классы и танцевальные марафоны проводятся с 17:30 до 20:30. В выходные дни на вечерние тренировки можно попасть с 18:00 до 21:00. Проводят их профессиональные тренеры, которые учат базовым элементам.

Тренировки по катанию на коньках пройдут в олимпийском комплексе "Лужники"

