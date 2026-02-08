Форма поиска по сайту

08 февраля, 15:18

Политика

Правящий в Японии блок одержал победу на выборах

Фото: 123RF.com/aozora1

Правящий блок в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаити и партии "Общество обновления Японии" получил большинство мест в ключевой нижней палате парламента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные избирательных комиссий.

На основе подсчитанных к 20:45 по местному времени (14:45 по московскому времени) голосов, ЛДП получила 224 места в парламенте, а ее партнер – 23 места.

По данным экзитпола NHK, ЛДП получит индивидуальное большинство, а правящий блок в перспективе может закрепить за собой две трети мест в парламенте.

Нижняя палата парламента Японии ранее была официально распущена в первый же день работы очередной 220-й сессии. Такаити приняла такое решение, чтобы провести новые выборы.

По данным СМИ, Такаити рассчитывает, что высокий рейтинг ее правительства поможет партии улучшить результат выборов 2024 года и получить уверенное большинство в ключевой нижней палате.

