Суд в Уфе поместил под арест напавшего на студентов в общежитии подростка

Фото: РИА Новости/Рамиля Салихова

Суд избрал меру пресечения 15-летнему подростку, который напал на студентов в общежитии вуза в Уфе, передает ТАСС.

Его поместили под стражу на 2 месяца, он пробудет под арестом до 7 апреля. Подростка взяли под стражу в зале суда. Его адвокат отметил, что решение об обжаловании меры пресечения они со своим доверителем примут позднее.

ЧП в Уфе произошло 7 февраля – подросток проник в общежитие местного медицинского вуза и ранил 4 индийских студентов. При задержании подросток оказал сопротивление, нанеся травмы 2 полицейским.

Помимо этого, он причинил себе повреждения, поэтому был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. В общей сложности пострадали 6 человек, всех их госпитализировали. На данный момент в медучреждениях находятся 5 человек, среди которых состояние 3 оценивается как средней степени тяжести, а еще 2 – легкой. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2 и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и халатности. По версии следствия, должностные лица учреждения, располагая сведениями о наличии у одного из учащихся признаков отклоняющегося поведения, не приняли мер по проведению с ним профилактической и социально-педагогической работы.

