10 февраля, 10:28

Происшествия

В Подмосковье ликвидирован подпольный цех по производству жидкости для вейпов

Фото: vk.com/irinavolk_mvd

В Подмосковье ликвидировано нелегальное предприятие, где выпускалась жидкость для вейпов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Она отметила, что у цеха не было разрешений на производство данной продукции. Несмотря на это, предприятие работало в круглосуточном режиме, выпуская до 75 тысяч товаров за смену. После изготовления продукция поступала на склады или отправлялась транспортными компаниями в разные регионы России.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о мошенничестве, а также о производстве, хранении или сбыте товаров без маркировки. Задержаны шесть человек, пятеро из которых уже заключены под стражу. Одному из задержанных была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников, а также на складе и в офисе в Московском регионе найдены 4 производственные линии, 600 тысяч флаконов многоразовых парогенераторов, тара, компоненты для создания жидкости для вейпов, а также свыше 2 миллионов рублей и примерно 400 тысяч долларов. В общей сложности стоимость изъятой продукции оценивается почти в 1 миллиард рублей.

Ранее около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции на 1,5 миллиарда рублей было изъято в поселке Индустриальном в Краснодаре. Следователи вели дело по статьям о производстве и хранении немаркированных табачных изделий, а также об использовании для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных акцизных марок.

В отношении 14 фигурантов избраны меры пресечения, некоторые из них арестованы. Им предъявлены обвинения, еще 4 злоумышленника объявлены в федеральный розыск.

"Московский патруль": полиция Москвы ликвидировала цех по производству жидкости для вейпов

