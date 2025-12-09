Полиция Камчатки изъяла 11 тонн рыбы и 400 кг икры в подпольном цехе

Фото: 123RF.com/kurgu128

Полиция пресекла деятельность цеха в обход законодательства на Камчатке, изъяв около 11 тонн рыбы и 400 килограммов икры. Их общая стоимость составила более 1,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным правоохранительных органов, сырье для производства продукции приобреталось у неустановленных лиц. Кроме того, товар реализовывался без маркировки.

Как отметила Волк, такая продукция является опасной, поскольку отсутствие обязательной маркировки показывает ее незаконное происхождение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ. Подозреваемая задержана.

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово задержали иностранного пассажира при попытке незаконно вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы. Их общая стоимость составила 183 тысячи рублей. Мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

