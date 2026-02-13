Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Верховная рада Украины приостановила работу из-за отравления депутатов в столовой парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Работу столовой также приостановили, сейчас там проводится санитарная проверка. Предварительно, рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции.

Из-за массового отравления парламенту не удалось набрать нужного числа голосов для принятия повестки. В частности, не удалось рассмотреть несколько законопроектов о ратификации международных договоров и поддержке ВСУ. Вице-спикер Рады Александр Корниенко закрыл заседание до следующей пленарной недели, которая начнется 24 февраля.

Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что страна не ведет подготовку к выборам и референдуму в мае. Голосование на Украине в указанный период не планируется, поскольку для этого нужен наработанный проект закона, подчеркнул он.

Вместе с тем депутат выразил уверенность в том, что в случае проведения выборов действующий президент Украины Владимир Зеленский все равно не сможет переизбраться.