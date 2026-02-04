На Украине предложили снизить минимальный возраст для заключения брака

Фото: depositphotos/melis82

Руководство Верховной рады Украины внесло на рассмотрение проект нового Гражданского кодекса, один из пунктов которого предлагает снизить минимальный возраст для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в статье "Право на брак" предлагается закрепить возможность заключения брака для лиц противоположного пола в возрасте 16 лет. При этом для беременных или родивших девушек сделать это будет возможно в 14 лет.

Таким образом, проект расширяет перечень исключительных обстоятельств, на основании которых суд может одобрить более раннее заключение брака. При этом окончательное решение о допустимости такого шага останется исключительно в компетенции судебной инстанции.

Ранее СМИ писали, что Украина столкнулась с серьезным демографическим кризисом. Утверждалось, что самая низкая рождаемость была зафиксирована в Черниговской и Сумской областях. При этом самую высокую смертность зарегистрировали в Днепропетровской и Харьковской областях.