Врач Литвинова-Гразион: зимой лучше согреваться какао, а не горячим шоколадом

Зимой лучше согреваться какао, а не горячим шоколадом, рассказала "Газете.ру" врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион.

Она объяснила, что основное отличие между напитками заключается в их составе и влиянии на организм. Горячий шоколад, например, обычно содержит в составе какао, сахар, молоко или сливки, а также ингредиенты в виде топингов и сладких добавок. В итоге напиток способствует быстрому ощущению тепла и энергии, но этот эффект кратковременный.

"Данный напиток приводит к резкому подъему уровня глюкозы в крови, но спустя непродолжительное время за ним следует его резкий спад, что вызывает упадок сил, сонливость и снова желание перекусить", – подчеркнула эксперт.

Какао же, в свою очередь, в основном представляет собой только натуральный какао-порошок, и приготовить напиток можно без дополнительных ингредиентов, добавив только подсластитель при необходимости.

Помимо этого, какао богато антиоксидантами, такими как флавоноиды – они оказывают положительное влияние на сосуды, улучшают кровообращение и повышают настроение. Напиток также стимулирует центральную нервную систему благодаря теобромину и кофеину, что способствует бодрости и ощущению энергии, при этом не вызывая скачков глюкозы в крови.

Для долговременного и устойчивого ощущения тепла и энергии стоит выбирать натуральное какао без добавок. Горячий шоколад лучше употреблять в качестве десерта, однако нужно контролировать его количество, заключила Литвинова-Гразион.

