Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 17:35

Общество
Главная / Новости /

Врач Соломатина посоветовала ежедневно есть сливочное масло зимой

Диетолог назвала продукты, которые необходимы организму зимой

Фото: 123RF.com/thandra

Теплые супы и жирная рыба помогут поддержать иммунитет и уровень энергии зимой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, зима – достаточно стрессовое время для организма из-за холода, короткого светового дня и отсутствия солнца. Поэтому для поддержания хорошего самочувствия очень важно правильно формировать рацион. В основе должны быть сложные углеводы, которые надолго заряжают энергией. Их много, например, в цельнозерновых кашах и хлебе.

Также важна нежирная белковая пища, из которой организм будет брать необходимый строительный материал для белков иммунной системы. Соответственно в меню нужно добавлять блюда из рыбы, а также курицы, индейки, кролика. Однако, чтобы белок легко усваивался, они должны быть тушеными, отварными или запеченными.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, много этого элемента содержится в твороге, сыре, яйцах, а также в горохе, нуте, фасоли, чечевице, перечислила врач.

Она добавила, что нежирные теплые супы тоже подходят для зимнего рациона. Они быстро гасят выработку гормона грелина, стимулирующего аппетит, так что уже через 20 минут приходит чувство сытости. К тому же любая теплая пища в целом значительно легче усваивается, нежели холодная.

"Еще советую периодически добавлять в меню жирную рыбу и печень трески. Эти продукты содержат витамин D, который зимой в большом дефиците. Между тем он отвечает за настроение, а также за нормальную работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга и иммунитета", – пояснила диетолог.

Для поддержания последнего важен витамин А, который укрепляет слизистые и не дает вирусам проникнуть в организм. Его много в сливочном масле, но так как продукт достаточно жирный, есть его следует не более 30 граммов в день, предупредила Соломатина.

Также стоит добавить в рацион курагу, морковь, тыкву, лук, репу, свеклу: они содержат каротиноиды, которые потом синтезируются в витамин А, отметила эксперт.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Марият Мухина предупредила о вреде повторного разогрева еды в микроволновой печи. Дело в том, что клетки пищи становятся "мутагенными" и могут провоцировать неконтролируемый рост тканей. Особенно это касается мяса, круп, макарон и выпечки.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика