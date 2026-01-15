Врач Соломатина посоветовала ежедневно есть сливочное масло зимой

Фото: 123RF.com/thandra

Теплые супы и жирная рыба помогут поддержать иммунитет и уровень энергии зимой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, зима – достаточно стрессовое время для организма из-за холода, короткого светового дня и отсутствия солнца. Поэтому для поддержания хорошего самочувствия очень важно правильно формировать рацион. В основе должны быть сложные углеводы, которые надолго заряжают энергией. Их много, например, в цельнозерновых кашах и хлебе.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также важна нежирная белковая пища, из которой организм будет брать необходимый строительный материал для белков иммунной системы. Соответственно в меню нужно добавлять блюда из рыбы, а также курицы, индейки, кролика. Однако, чтобы белок легко усваивался, они должны быть тушеными, отварными или запеченными.

Кроме того, много этого элемента содержится в твороге, сыре, яйцах, а также в горохе, нуте, фасоли, чечевице, перечислила врач.

Она добавила, что нежирные теплые супы тоже подходят для зимнего рациона. Они быстро гасят выработку гормона грелина, стимулирующего аппетит, так что уже через 20 минут приходит чувство сытости. К тому же любая теплая пища в целом значительно легче усваивается, нежели холодная.

"Еще советую периодически добавлять в меню жирную рыбу и печень трески. Эти продукты содержат витамин D, который зимой в большом дефиците. Между тем он отвечает за настроение, а также за нормальную работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга и иммунитета", – пояснила диетолог.

Для поддержания последнего важен витамин А, который укрепляет слизистые и не дает вирусам проникнуть в организм. Его много в сливочном масле, но так как продукт достаточно жирный, есть его следует не более 30 граммов в день, предупредила Соломатина.

Также стоит добавить в рацион курагу, морковь, тыкву, лук, репу, свеклу: они содержат каротиноиды, которые потом синтезируются в витамин А, отметила эксперт.

