13 марта, 09:03

Общество

Церемонии с участием звезд "Время счастливых" пройдут во Дворце бракосочетания № 1

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных ЗАГСах начался прием заявок на специальные церемонии для пар, отмечающих в 2026 году 13-летие супружеской жизни. Торжества пройдут при участии звезд сериала "Время счастливых", рассказала начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

Сюжет сериала рассказывает о паре Марины и Ивана, которые вместе с детьми переезжают в квартиру с несчастливым номером 13.

"Популярность услуги по празднованию юбилеев супружеской жизни с каждым годом растет. В этом году сотрудники столичных ЗАГСов провели уже около 200 таких церемоний", – цитирует ее Агентство "Москва".

С 13 марта в городе стартует акция, подготовленная совместно с онлайн-кинотеатром START, в рамках которой 2 апреля во Дворце бракосочетания № 1 пройдут 3 уникальные церемонии, повторяющие день свадьбы.

Для участия в мероприятии парам необходимо подать заявку на электронную почту Управления ЗАГС Москвы с 13 по 19 марта. В обращении нужно в свободной форме изложить короткую историю своей совместной жизни, приложить фото и указать номер телефона.

Помимо этого, в Дворцах бракосочетания № 1, 4 и Кутузовском будут оборудованы тематические фотозоны. С 2 по 16 апреля в этих местах также можно будет провести торжественные церемонии в честь 13-летия брака.

Тем временем в столичных ЗАГСах продолжается прием заявлений на регистрацию брака в День России. Всего в этот день для пар будут доступны 5 дворцов бракосочетания.

В рамках проекта "Новые адреса счастья" на указанное торжество молодожены смогут выбрать особняк Спиридонова, парк-отель "Даниловский", усадьбы Муравьевых-Апостолов, Васильчиковых или Третьякова, а также башню "Око" или Оперный дом музея-заповедника "Царицыно".

