Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры были приняты в связи с введеннием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальный статус рейса пассажирам рекомендуется отслеживать через онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Внуково. Авиагавань также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.