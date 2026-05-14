14 мая, 20:51

Происшествия

Три пешехода пострадали при наезде автомобиля на остановку в центре Москвы

Фото: МАХ/"Агентство "Москва"

Три пешехода пострадали при наезде автомобиля на остановку общественного транспорта в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, ДТП произошло на проспекте Мира в районе дома 48. Водитель машины Infiniti не справился с управлением и врезался в остановку.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства случившегося.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, у пострадавших серьезных травм не выявлено. Также там уточнили, что детей среди них нет.

Ранее один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Привольной улице. Пострадавшего доставили в больницу.

До этого СМИ писали, что один человек пострадал в аварии с двумя грузовиками около пересечения МКАД и улицы Павла Фитина. Из-за этого движение транспорта в районе аварии было перекрыто по двум полосам.

Мотоцикл на скорости вылетел с Бережковской набережной в реку

