Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 18:57

Политика
Главная / Новости /

Песков: Зеленский пришел к власти с обещанием остановить войну, но сделал обратное

Зеленский пришел к власти с обещанием остановить войну, но сделал обратное – Песков

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием не допустить продолжение войны и остановить ее, однако было сделано обратное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Киев "и его спонсоры" должны самостоятельно разбираться с коррупцией на Украине. Он объяснил, что киевские власти вместе с Зеленским "ввергли страну в катастрофу".

"Их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит, пусть они сами разбираются со своей коррупцией, ну и также пусть разбираются с их коррупцией те, кто давал им деньги", – передает его слова Первый канал.

Кроме того, Украина должна сама разбираться "со своей пропагандой", которая не несет "ничего доброго".

Ранее представитель Кремля указал на то, что Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и территорию других регионов России, чтобы сделать возможным переход к полноформатным мирным переговорам. Он напомнил, что соответствующую позицию еще в июне 2024 года высказывал Владимир Путин.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика