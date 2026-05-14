Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 17:56

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после нападения на журналистов РЕН ТВ

Фото: Следственный комитет РФ

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в МАХ.

По данным ведомства, 14 мая бригада телеканала работала в Зеленограде над редакционным заданием. Находившийся там мужчина, понимая, что перед ним оператор и журналистка, нанес обоим удары, а затем повредил съемочное оборудование.

Действия фигуранта квалифицировали по части 3 статьи 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев и изучают видеозаписи.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в нападении на журналиста. Тогда, по предварительной информации, пострадали корреспонденты съемочной группы МИЦ "Известия". Они снимали сюжет о возможных мошеннических действиях заводчиков собак.

Мужчина ударил одного из сотрудников СМИ ногой в живот и оттолкнул от двери квартиры, хотя осознавал, что журналисты действуют законно. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествия

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика