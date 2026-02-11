Форма поиска по сайту

11 февраля, 08:14

Происшествия

Москвич задержан за драку на станции метро "Пушкинская"

Фото: mvdmedia.ru

Полиция задержала жителя Москвы, который устроил драку около эскалатора на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В дежурную часть из медучреждения поступило сообщение о том, что в приемное отделение обратился мужчина с переломом скуловой кости, а также ссадинами и ушибами головы. Пострадавший рассказал, что травмы ему нанес незнакомец.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что при спуске на эскалаторе в метро между злоумышленником и потерпевшим возникла словесная перепалка. Дебошир первым спустился вниз, дождался оппонента, а затем несколько раз ударил его и скрылся.

Спустя время полиция установила личность нападавшего. Им оказался 45-летний москвич. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину на той же станции, где произошла драка. Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что оппонент не захотел пропустить его вперед перед входом на эскалатор.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на станции "Каховская" в районе перехода на "Севастопольскую" мужчина развязал с 17-летним юношей конфликт, в ходе которого ударил молодого человека стеклянной бутылкой по голове. В результате пострадавшему понадобилась медпомощь.

Позже полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Мордовии. Выяснилось, что в момент ссоры он был в состоянии алкогольного опьянения.

происшествиягород

