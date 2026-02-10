10 февраля, 13:48Происшествия
Пассажир метро в Москве ударил подростка бутылкой по голове
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пассажир метро в Москве ударил подростка стеклянной бутылкой по голове. Инцидент произошел на станции "Каховская", сообщила пресс-службе столичной прокуратуры.
Злоумышленник развязал с 17-летним юношей конфликт, в ходе которого нанес удар своему оппоненту. В результате пострадавшему потребовалась помощь врачей.
Личность нападавшего установлена, им оказался 41-летний житель Саранска. Его привлечение к установленной законом ответственности находится на контроле прокуратуры Московского метрополитена.
Ранее мужчина напал на девушку в столичном метро и сломал ей нос. Он подошел к ней и попросил деньги, а когда она включила камеру, начал выбивать смартфон у нее из рук. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Позже нападавшему было предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.