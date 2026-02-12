Ученые во Владивостоке представили уникальный десерт из минтая

Фото: dvfu.ru

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали линейку готовых продуктов питания и полуфабрикатов из минтая. Как сообщает пресс-служба учебного заведения, уникальная разработка намерена совершить переворот в потребительском восприятии главной промысловой рыбы России.

В линейке, созданной вместе с Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ), представлены смелые гастрономические эксперименты. Среди них – японский десерт моти, который получил начинку из филе минтая, творожного сыра, нори и икры. Кроме того, в ассортимент вошли готовые решения для уличного питания, например роллы с минтаем и овощами в пшеничной лепешке.

Классические блюда русской кухни представлены в новой интерпретации: мини-пирожки, зразы и пельмени также получили оригинальные начинки из минтая и икры. Для тех, кто живет в активном ритме, предложены котлета для фишбургера и хрустящие шарики-крокеты, а в качестве полезного перекуса – цельнозерновые крекеры тоже из минтая и икры.

Дополняет линейку серия сухих приправ с икрой минтая в паназиатском стиле, которые улучшают пищевую ценность и органолептические характеристики блюд, – внешний вид, текстуру, консистенцию, аромат и вкус.

Пилотные партии продукции уже изготовлены на технологической площадке университета. Сейчас идут переговоры с крупными рыбоперерабатывающими предприятиями и торговыми сетями о запуске разработок в промышленное производство.

Как отметила руководитель базовой кафедры пищевой и клеточной инженерии ПИШ ДВФУ Татьяна Ершова, представленный ассортимент стал практическим шагом к повышению доступности качественной рыбной продукции. По ее словам, минтай, сочетающий высокую питательную ценность и демократичную стоимость, может стать основой здорового питания.

"Наши разработки призваны преодолеть устаревшие стереотипы, представив минтай в современных и востребованных форматах – от полок магазинов до ресторанных меню и сервисов доставки", – приводит пресс-служба ее слова.

