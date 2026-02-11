Диетолог Бобровский: для правильной замены мяса бобовыми нужно добавлять злаки

Фото: depositphotos/derepente

Для полноценной замены мяса бобовыми нужно добавлять злаки, сообщил в беседе с "Радио 1" диетолог Андрей Бобровский.

Он пояснил, что сами по себе бобовые содержат качественный белок, однако в них не хватает аминокислот. Восполнить этот недостаток помогают злаки.

Диетолог привел примеры удачных гастрономических сочетаний: рис с кускусом или хлебом. Такая комбинация делает блюдо биологически полноценным.

Бобровский подчеркнул, что для полноценного растительного питания не нужно искать "суперфуды". Достаточно грамотно комбинировать привычные ингредиенты. В качестве альтернативы мясу он рекомендовал чечевицу с рисом, фасоль в лепешке или нут с кускусом.

