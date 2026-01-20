Форма поиска по сайту

20 января, 15:16

Общество
Диетолог Соломатина посоветовала не есть сыр и сливочное масло в один день

Диетолог назвала самый полезный вид сыра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Адыгейский сыр считается самым полезным, однако подобные продукты не стоит есть в один день со сливочным маслом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Всемирный день любителей сыра отмечается 20 января. По словам эксперта, этот продукт содержит много белка, фосфора, кальция, калия, магния, цинка и витаминов групп А, В, Д и К. Кроме этого сыр богат аминокислотами – лизином, валином, метионином и триптофаном. Они, в частности, улучшают нервную систему, помогают выработке серотонина (гормона удовольствия) и улучшают засыпание, отметила она.

Сыр легко усваивается организмом за счет того, что в нем часть молочных белков уже переработана бактериями. И даже те, кто страдает лактозной недостаточностью (непереносимостью лактозы. – Прим. ред.), после употребления продукта часто нормально себя чувствуют. Правда, рассольные сыры вроде моцареллы в таком случае переносятся немного хуже.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

При этом тем, кто предрасположен к отекам, имеет заболевания почек либо страдает от повышенного давления, вредно есть твердые сыры. Они содержат много соли, которая задерживает воду, объяснила Соломатина. В качестве альтернативы она предложила рассольные продукты, отметила диетолог.

"В связи с этим самым полезным сыром можно назвать адыгейский, поскольку он содержит минимальное количество соли и лучше усваивается организмом", – подчеркнула диетолог.

Однако врач призвала не забывать, что любой сыр является концентрированным и очень калорийным продуктом, в котором может содержаться от 20 до 50% жира. Поэтому тем, кто следит за весом, она посоветовала выбирать варианты с наименьшей жирностью.

"Также важно знать меру: в среднем, 30–50 граммов в день будет достаточно, но в таком случае другие жирные продукты лучше исключить. Например, не есть в один день сыр и сливочное масло", – подчеркнула диетолог.

Эксперт посоветовала внимательно смотреть на упаковку, чтобы не купить то, что содержит формулировку "сырный продукт". Эти варианты часто имеют в составе вредное пальмовое масло. Кроме этого, лучше не брать товар, у которого была срезана корочка: подобное часто делают, когда на сыре начинает появляться плесень. Однако ее споры все равно остаются в продукте, отметила диетолог.

Употребление подпорченного сыра будет давать большую нагрузку на печень, почки и иммунную систему. А у пожилых, детей и беременных такой продукт с большой вероятностью может вызвать диарею и тошноту.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал куриное мясо наиболее полезным и нежирным, поэтому есть его можно каждый день. Продукт содержит минералы и витамины A, B, C, H, а также калий, магний, цинк, железо и фосфор, уточнил специалист.

