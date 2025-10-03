Врач Умнов: мясо курицы является самым полезным для человека

Фото: depositphotos/MilanMarkovic

Куриное мясо является наиболее полезным и нежирным. Об этом News.ru рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Куриное мясо можно есть каждый день. Во-первых, оно содержит минералы и витамины A, B, C, H, калий, магний, цинк, железо, фосфор", – сказал врач.

Умнов добавил, что более жирные куски курицы тоже можно есть, так как жирные кислоты способствуют укреплению ногтей и волос, улучшают состояние кожи.

Остальные виды мяса, особенно в жареном виде, могут ускорить процесс старения кожи, поэтому употреблять их нужно в умеренном количестве, отметил он.

В свою очередь, врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, что людям с заболеваниями сердца и сосудов стоит ограничивать употребление продуктов, которые содержат много насыщенных жиров, трансжиров и сахара.

"Среди таких продуктов – фастфуд, жирные сорта мяса (допустим, свинина, баранина), маргарин, кондитерские изделия (например, торты, печенья, пирожные)", – сказала она в беседе с RT.

Продукты с большим количеством сахара приводят не только к повышению холестерина, но и к ожирению. Полуфабрикаты с высоким содержанием соли также могут навредить здоровью, отметила Белоусова.

По словам врача, для здоровья сердца лучше всего употреблять продукты, которые содержат микроэлементы, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, полифенолы и клетчатку.

Ранее травматолог-ортопед, хирург Евгений Жаров рассказал, что острая, жареная и жирная пища может стать причиной боли в суставах. Из-за повышения уровня холестерина у человека увеличивается вес, что приводит к нагрузке на суставы. Из рациона следует убрать фастфуд, шашлыки и алкоголь. Лучше употреблять больше овощей и творога.

