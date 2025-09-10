Ортопед Жаров: шашлыки могут спровоцировать боль в суставах

10 сентября, 18:55Общество
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Шашлыки и фастфуд могут стать причиной боли в суставах, рассказал Москве 24 травматолог-ортопед, хирург Евгений Жаров.
По его словам, когда человек ведет малоподвижный образ жизни и часто ест жареную, жирную и острую пищу, под ударом оказывается его эндокринная система. В результате в организме повышается уровень холестерина, появляются жировые отложения, увеличивается масса тела, что неизбежно приводит к нагрузке на суставы.
В свою очередь, полезными для суставов Жаров назвал овощи, творог, натуральный йогурт, сыр.
"Они богаты минералами, кальцием и многими другими нужными элементами", – отметил врач.
Также в рационе обязательно должны быть продукты с высоким содержанием белка, который необходим для выработки коллагена. Например, мясо курицы – оно низкокалорийное и быстро усваивается, заключил врач.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что при сильном пережаривании на огне мяса в нем образуются канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, шашлыки часто маринуют с большим количеством соли, сахара и майонеза. Все это приводит к задержке жидкости в организме, что нарушает функцию почек и вызывает скачки давления.