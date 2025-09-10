Ортопед Жаров: шашлыки могут спровоцировать боль в суставах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Шашлыки и фастфуд могут стать причиной боли в суставах, рассказал Москве 24 травматолог-ортопед, хирург Евгений Жаров.

По его словам, когда человек ведет малоподвижный образ жизни и часто ест жареную, жирную и острую пищу, под ударом оказывается его эндокринная система. В результате в организме повышается уровень холестерина, появляются жировые отложения, увеличивается масса тела, что неизбежно приводит к нагрузке на суставы.





Евгений Жаров травматолог-ортопед, хирург Поэтому из рациона желательно убирать шашлыки и фастфуд. Также советую отказаться от алкоголя. До минимума нужно сокращать количество употребляемой соли, так как она задерживает воду, формируя отечность, которая может стать причиной болевого синдрома в суставах.

В свою очередь, полезными для суставов Жаров назвал овощи, творог, натуральный йогурт, сыр.

"Они богаты минералами, кальцием и многими другими нужными элементами", – отметил врач.

Также в рационе обязательно должны быть продукты с высоким содержанием белка, который необходим для выработки коллагена. Например, мясо курицы – оно низкокалорийное и быстро усваивается, заключил врач.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что при сильном пережаривании на огне мяса в нем образуются канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, шашлыки часто маринуют с большим количеством соли, сахара и майонеза. Все это приводит к задержке жидкости в организме, что нарушает функцию почек и вызывает скачки давления.

