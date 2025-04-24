Врач Соломатина: газировка нарушает формирование костной системы у детей

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Газировка делает кости хрупкими и способствует образованию тромбов, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

День рождения газировки ежегодно отмечается 24 апреля. По словам эксперта, в составе таких напитков есть ортофосфорная кислота, которая вымывает кальций.

"Это опасно для пожилых, которые часто сталкиваются с остеопорозом (болезнью хрупких костей – Прим. ред.). Плюс нарушается формирование костной системы у детей", – объяснила врач.

Кроме того, только в одной банке напитка 5–6 ложек сахара. Этот элемент быстро всасывается и дает резкий скачок энергии, которая также внезапно пропадает. Из-за этого возникает гипергликемия – состояние раздражительности, усталости и тревожности. Впоследствии мозг требует еще одной дозы сахара, рассказала Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Если энергия, которую дал сахар, не расходуется полностью, образуется жировая ткань. Клетки же перестают пропускать к себе сахар, из-за чего он начинает циркулировать по кровяному руслу и бить по сосудам. В поврежденные места сразу устремляется "плохой" холестерин, который опасен образованием бляшек и тромбов.

Также от газировки страдает микробиом, в котором есть хорошие и патогенные бактерии. Последние питаются сахаром, благодаря которому начинают активно размножаться. Из-за этого защитные функции организма ослабевают.

"Газировку стоит заменить на чистую питьевую воду. Также можно приготовить морсы, добавив в воду ягоды, например клюкву, чернику, голубику. В них мало фруктозы, поэтому они не вредят. Употреблять такие напитки разрешено ежедневно", – заключила Соломатина.

Ранее Елена Соломатина рассказала, чем напитки с пищевым глицерином опасны для детей. По ее словам, если ребенок употребит их в большом количестве, возникает помутнение сознания.