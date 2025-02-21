Стоматолог Антипенко назвал способ избежать кариеса любителям сладкого

21 февраля, 18:30Общество
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Снижение частоты потребления сладкой пищи и выбор в пользу продуктов с сахарозаменителем помогут снизить риск кариеса у сладкоежек. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.
По его словам, на поверхности зубов живут бактерии, питающиеся сахаром и выделяющие органическую кислоту, разрушающую ткани. Поэтому сладкая пища повышает риск развития кариеса.
Если отказаться от сладкого сложно, эксперт рекомендовал хотя бы снизить частоту его потребления.
"Можно, например, съесть только во время завтрака, обеда и ужина. Но между ними – никаких сладких перекусов, конфет, газировки", – указал Антипенко.
Также стоматолог посоветовал не забывать чистить зубы утром и вечером и обязательно пользоваться зубной нитью. Плюс он порекомендовал обратить внимание на сладости с сахарозаменителями: они, в отличие от обычных, не приводят к кариесу.
Ранее стоматолог Элина Хило предупредила, что постоянное применение отбеливающей зубной пасты может вызвать повреждение твердых тканей. Использовать ее рекомендуется не более одной-двух раз в неделю.