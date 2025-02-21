Стоматолог Антипенко назвал способ избежать кариеса любителям сладкого

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Снижение частоты потребления сладкой пищи и выбор в пользу продуктов с сахарозаменителем помогут снизить риск кариеса у сладкоежек. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

По его словам, на поверхности зубов живут бактерии, питающиеся сахаром и выделяющие органическую кислоту, разрушающую ткани. Поэтому сладкая пища повышает риск развития кариеса.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Если сладкоежка многократно употребляет такие продукты в течение дня, сначала будет формироваться подповерхностный дефект эмали – кариес в стадии пятна. В этом случае очаг еще может восстановиться, если счистить налет – зубную бляшку. Следующий этап – разрушение поверхностного слоя эмали, то есть поверхностный кариес. Здесь уже нужно ставить пломбу. Дальше средний кариес и глубокий, а затем осложнение – пульпит и периодонтит.

Если отказаться от сладкого сложно, эксперт рекомендовал хотя бы снизить частоту его потребления.

"Можно, например, съесть только во время завтрака, обеда и ужина. Но между ними – никаких сладких перекусов, конфет, газировки", – указал Антипенко.

Также стоматолог посоветовал не забывать чистить зубы утром и вечером и обязательно пользоваться зубной нитью. Плюс он порекомендовал обратить внимание на сладости с сахарозаменителями: они, в отличие от обычных, не приводят к кариесу.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Бактерия моментально втягивает в себя сахарозаменитель и начинает его переваривать, но сделать это не получается – она тратит практически всю свою энергию. После этого бактерия уже ничего не хочет: ни расти, ни размножаться, ни кислоту продуцировать. Поэтому не будет образовываться никакой органической кислоты, которая разрушает ткани зуба.

Ранее стоматолог Элина Хило предупредила, что постоянное применение отбеливающей зубной пасты может вызвать повреждение твердых тканей. Использовать ее рекомендуется не более одной-двух раз в неделю.

