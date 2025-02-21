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21 февраля, 18:30

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Стоматолог Антипенко назвал способ избежать кариеса любителям сладкого

Стоматолог рассказал, как любителям сладкого избежать кариеса

Фото: 123RF/alexshyripa

Снижение частоты потребления сладкой пищи и выбор в пользу продуктов с сахарозаменителем помогут снизить риск кариеса у сладкоежек. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

По его словам, на поверхности зубов живут бактерии, питающиеся сахаром и выделяющие органическую кислоту, разрушающую ткани. Поэтому сладкая пища повышает риск развития кариеса.

Если сладкоежка многократно употребляет такие продукты в течение дня, сначала будет формироваться подповерхностный дефект эмали – кариес в стадии пятна. В этом случае очаг еще может восстановиться, если счистить налет – зубную бляшку. Следующий этап – разрушение поверхностного слоя эмали, то есть поверхностный кариес. Здесь уже нужно ставить пломбу. Дальше средний кариес и глубокий, а затем осложнение – пульпит и периодонтит.
Алексей Антипенко
врач-стоматолог

Если отказаться от сладкого сложно, эксперт рекомендовал хотя бы снизить частоту его потребления.

"Можно, например, съесть только во время завтрака, обеда и ужина. Но между ними – никаких сладких перекусов, конфет, газировки", – указал Антипенко.

Также стоматолог посоветовал не забывать чистить зубы утром и вечером и обязательно пользоваться зубной нитью. Плюс он порекомендовал обратить внимание на сладости с сахарозаменителями: они, в отличие от обычных, не приводят к кариесу.

Бактерия моментально втягивает в себя сахарозаменитель и начинает его переваривать, но сделать это не получается – она тратит практически всю свою энергию. После этого бактерия уже ничего не хочет: ни расти, ни размножаться, ни кислоту продуцировать. Поэтому не будет образовываться никакой органической кислоты, которая разрушает ткани зуба.
Алексей Антипенко
врач-стоматолог

Ранее стоматолог Элина Хило предупредила, что постоянное применение отбеливающей зубной пасты может вызвать повреждение твердых тканей. Использовать ее рекомендуется не более одной-двух раз в неделю.

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