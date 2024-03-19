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19 марта, 15:46

Общество

Стоматолог рассказала о самых вредных народных методах отбеливания зубов

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Народные методы отбеливания зубов могут не только не принести результатов, но и навредить эмали, предупредила стоматолог Элина Хило. Ее цитирует "Газета.ру".

По словам специалиста, одним из таких методов является использование отбеливающих паст.

"С одной стороны, они безопасны, так как клинически проверены, но с другой – предусмотрены для ограниченного по времени использования. Использовать их можно одну или две недели максимум", – уточнила она.

Хило объяснила, что постоянное применение отбеливающей пасты может привести к повреждению твердых тканей.

Еще один непрофессиональный метод – это втирание в эмаль смеси из лимонного сока с солью или содой. Стоматолог предупредила, что это может повысить чувствительность зубов и привести к неравномерному отбеливанию.

Эксперт призвала также отказаться от отбеливания с помощью перекиси водорода, поскольку у такого способа бывают последствия в виде ожогов.

"Использование активированного угля – еще один варварский и опасный метод отбеливания зубов дома. Кроме повреждения слизистой, можно повредить эмаль", – подчеркнула Хило.

По ее словам, все перечисленные методы могут спровоцировать аллергию, кровоточивость десен и раздражение слизистой. Стоматолог рекомендовала в случае необходимости отбеливания обращаться к специалисту.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова предупредила, что кариес, являющийся одним из самых распространенных заболеваний в мире, может влиять на состояние других органов. Также она напомнила, что без лечения кариес ведет к разрушению тканей зуба, воспалению нерва, образованию кисты вокруг корня.

"Доктор 24": стоматолог рассказала о кариесе и поддержании здоровья зубов

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