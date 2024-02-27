Стоматолог предупредила о последствиях для здоровья из-за невылеченных зубов

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Кариес, являющийся одним из самых распространенных заболеваний в мире, может не только разрушать зубы, но и влиять на состояние других органов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога-терапевта Елену Мартынову.

По ее словам, кариес провоцирует комплекс бактерий, поэтому у данного заболевания нет специфического лечения. Даже диагностику на ранних стадиях кариеса затрудняет его медленное развитие и бессимптомное течение, уточнила эксперт.

"Без лечения кариес ведет к разрушению тканей зуба, воспалению нерва, образованию кисты вокруг корня. Выход инфекции за верхушку зуба может вызывать гайморит, остеомиелит", – подчеркнула она.

Кроме того, она указала на то, что стрептококки являются основными возбудителями кариеса, которые могут вызвать частые ангины и отиты, рецидивы ОРЗ. Если же эти бактерии попадают в кровь, то может произойти воспаление в тканях сердца и суставов, предупредила Мартынова.

Также она объяснила, что при наличии хронических инфекций и невылеченном кариесе иммунитет в ротовой полости будет ослабевать, в связи с чем бактериям будет проще попадать в организм. При этом врач добавила, что при отсутствии зубов нарушается нормальное пережевывание пищи, которое в свою очередь приводит к проблемам с желудком и печенью.

"Зубы мудрости при изменении положения и наличии кариеса – еще одна опасность. Воспаление в области восьмых зубов ведет к разрушению и удалению рядом стоящих зубов, развиваются необратимые изменения в височно-нижнечелюстном суставе", – заключила стоматолог.

Ранее стоматолог-терапевт Юлия Новикова сообщила, что зубы чаще болят зимой из-за снижения температуры и роста числа общих заболеваний. Кроме того, это проявляется также из-за снижения иммунитета, уточнила она. Самым распространенным заболеванием в практике стоматолога стало обострение хронической формы периодонтита в осенне-зимний период.



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