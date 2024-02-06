Россиянам рассказали, какое вещество в зубной пасте несет опасность для организма

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Даже самый популярный бренд зубной пасты может содержать много опасных компонентов. Товар, у которого в составе указан триклозан, лучше не покупать, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога-терапевта Юлию Раевскую.

Триклозан является синтетическим соединением, мощным антибактериальным и противогрибковым агентом широкого спектра действия, уточнила эксперт.

"Изначально его использовали в США как пестицид, затем стали активно добавлять в средства бытовой химии. А в начале XXI века триклозан массово вошел в состав средств личной гигиены, таких как мыло, шампуни, гели для душа, дезодоранты и зубные пасты", – отметила Раевская.

Однако, продолжила она, в составе зубных паст данное вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору. Это приводит к дисбиозу в полости рта.

По ее словам, триклозан при попадании в окружающую среду превращается в источник токсичных и канцерогенных соединений. В настоящее время есть более безопасные антисептики в составе зубных паст, например хлоргексидин.

Состав зубной пасты может включать в том числе парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен), отметила врач. Они широко используются в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. Стоматолог заявила, что в зубной пасте вещество играет роль консерванта, продлевая тем самым ее срок годности. В этом вопросе следует помнить, что парабены имеют свойство накапливаться в организме.

Кроме того, отметила Раевская, стоит следить за наличием ПАВ – поверхностно-активных веществ. Они обладают очищающими и пенообразующими свойствами.

Ранее стоматолог-терапевт Юлия Новикова рассказала, что зубы начинают чаще болеть в зимний период из-за снижения температуры и роста числа общих заболеваний. Также зубная боль проявляется в связи со снижением иммунитета, уточнила она. Наиболее распространенным в практике стоматолога является обострение хронической формы периодонтита в осенне-зимний период.

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